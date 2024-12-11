Юрий Бутусов негативно оценил положение ВСУ на нескольких направлениях.

В настоящее время сразу на нескольких участках фронта сложилась тяжелая для Вооруженных сил Украины ситуация. Соответствующее заявление сделал главный редактор сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра по обороне от киевского режима Юрий Бутусов в социальных сетях. Иностранный эксперт полагает, что сейчас армия попала в окружение российских войск вблизи Великой Новоселки, а также наступление ВС РФ ведется в районе города Красноармейска. Иностранный аналитик добавил, что трасса "Красноармейск — Днепр", которую Бутусов охарактеризовал как важнейшую артерию снабжения бойцов ВСУ, будет перерезана уже в ближайшем будущем. Дополнительно он уделил внимание положению солдат ВСУ под населенным пунктом Курахово.

Она критическая на нескольких участках фронта, и на это надо обращать внимание. Наши войска продолжают тяжелые бои под Курахово, практически охвачены с обоих флангов глубоко врагом, и ситуация там для нас крайне невыгодна. Юрий Бутусов, местный эксперт

Украинский пропагандист рассказал своей аудитории об очень сложной ситуации в Дзержинске, а также бедственном положении ВСУ на Лиманском направлении российской специальной военной операции. Юрий Бутусов признал потерю большей части города Часов Яр.

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Фото и видео: YouTube / Бутусов Плюс