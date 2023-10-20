"Русские города". В США заговорили об изменениях границ Украины

Дуглас Макгрегор рассказал о планах Владимира Путина на СВО.

В том случае, если западные страны не пойдут на переговоры по украинскому кризису, то Россия способна будет взять под контроль Харьков и Одессу. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный офицер заметил, то глава государства Владимир путин никогда не интересовался в территориальных приобретениях во время проведения специальной военной операции, также не планировал вести войска вплотную к польской государственной границе. При этом Вашингтон и международные союзники отказываются вести переговоры с Москвой, что вынуждает Кремль на подобные действия.

Они, безусловно, могут взять Харьков и в конечном итоге перейти реку и захватить Одессу. Исторически это русские города, они никогда не были частью Украины. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

"Мы в опасности". В США испугались возможной катастрофы из-за Украины.

Фото и видео: YouTube / Douglas Macgregor Straight Calls