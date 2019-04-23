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"Мы в опасности". В США испугались возможной катастрофы из-за Украины

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Дуглас Макгрегор рассказал о мировой проблеме.

Ситуация на Украине становится все более опасной из-за риска войны США с Россией. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что на Среднем Востоке складывается нестабильная обстановка, которая может в дальнейшем обернуться значительными рисками на мировой геополитической арене.

С каждым днем ситуация на Украине становится все более опасной, она становится все более опасной просто потому, что вероятность конфронтации НАТО с Россией продолжает существовать. Мы находимся под угрозой в Штатах и Европе.

Дуглас Макгрегор, эксперт США

"Сигнал из-за рубежа". Зеленскому показали, как изменятся границы Украины.

Фото и видео: YouTube / Douglas Macgregor Straight Calls

Теги: всу, дуглас макгрегор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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