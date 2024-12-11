"Россия" полностью восстановила расписание полетов через Пулково

Для пассажиров отмененных рейсов предлагается либо полный возврат средств за билеты, либо бесплатное изменение бронирования на другие даты по схожим направлениям.

Авиакомпания "Россия" сообщила о полном восстановлении расписания полётов через аэропорт Пулково в Петербурге начиная с 14 января.

Для пассажиров отмененных рейсов предлагается либо полный возврат средств за билеты, либо бесплатное изменение бронирования на другие даты по схожим направлениям. Сейчас последствия сбоя в расписании сведены к минимуму, и с 14 января обслуживание рейсов авиакомпании "Россия" в Пулково будет осуществляться согласно графику.

В воскресенье, 12 января, в Пулково были введены временные ограничения на работу из-за неблагоприятных погодных условий для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации. Это привело к значительным изменениям в расписании рейсов.

Ранее мы сообщили о том, что пассажир самолета, который следовал из Саратова в Петербург, устроил дебош.

Фото: Piter.TV