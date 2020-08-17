За первые семь месяцев лета расхождение было не столь критичным — 3% против 3,5%.

Исследовательский холдинг "Ромир" зафиксировал рекорд личной инфляции россиян. Об этом пишет "Лента.ру".

Отмечается, что данные холдинга говорят о том, что личная инфляция оказалась в четыре раза выше, чем говорят официальные данные. Росстат отчитывался о инфляции в 0,35% по итогам июля.

Однако из опросов респондентов следует, что инфляция составила 1,66% - это в 4,7 раза выше, чем по данным Росстата. Опрошенные — это контактная группа, которая предоставляет холдингу данные о своих покупках.

Аналитики подчёркивают, что это рекордное расхождение за всю историю изучения. Они отмечают, что из-за ослабления рубля товары продолжают дорожать.

За первые семь месяцев лета расхождение было не столь критичным — 3% против 3,5%.

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Видео: Банк России