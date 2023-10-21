"Разрушительные удары". В ВСУ раскрыли, что Россия устроила на фронте

Наталия Гуменюк оценила тактику ВС РФ в зоне СВО.

Российские Вооруженные силы минувшей ночью в зоне проведения специальной военной операции использовали особую ведения сражений. Соответствующее заявление в эфире местного телемарафона сделала официальный представитель сил обороны "Юг" Вооруженных сил Украины Наталия Гуменюк. Пресс-секретарь отметила, что одновременно применили в районе ракеты, дроны, бомбы и собственную авиацию.

Этой ночью была применена "сложная тактика очень смешанных атак"... Наталия Гуменюк, пресс-секретарь ВСУ

Наталия Гуменюк полагает, что такие действия были направлены на истощение систем противовоздушной обороны и максимальное достижение результата в отношении армии киевского режима.

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Фото и видео: YouTube / 24 Канал