"РВ" опубликованы видеокадры патрулирования военнослужащими ВСУ улиц города Бахмута

Кадры сделаны бойцами ВСУ в контролируемых Киевом районах города Артемовск.

В социальных сетях опубликовано несколько видеозаписей о буднях личного состава Вооруженных сил Украины, который находится в зоне проведения специальной военной операции России. Ролик опубликовали военные корреспонденты "Русской весны". В СМИ уточнили, что противник замечен на улицах города Артемовска (украинскео название - Бахмут). В данном населенном пункте до их пор ведутся ожесточенные сражения за территорию. На кадрах заметно, что представители ВСУ ходят по оставшимся под их контролем кварталам. Они снимают происходящее на камеры мобильных устройств. Вокруг них фиксируются огромные воронки от разорвавшихся снарядов, а также рядом стоит разбитая украинская техника. Военкоры "РВ" добавили, что первый ролик был снят с балкона пустого жилого многоэтажного дома.

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Фото и видео: Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны