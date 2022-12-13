"РВ" опубликовала снятое украинскими военными видео боев за Артемовск

Кадры сделаны в городе украинскими военными.

В социальных сетях появились кадры боев за город Артемовск (украинское название — Бахмут) в рамках специальной военной операции. Видеозапись размещена в Telegram-канале военными корреспондентами "Русской весны". Известно, что в кадре представлены сражения с использованием огнестрельного оружия. Изначально солдаты находились на улицах населенного пункта, но затем перешли внутрь заброшенного здания и стали вести огонь оттуда. Ролик сделан украинскими военными.

Воздух пахнет смертью, бесконечно стрекочет стрелковое оружие, боевики передвигаются от дома к дома, периодически ведя слепой огонь. публикация в ТГ-канале

Напомним, что российские штурмовые подразделения перешли в активное наступление в некоторых районах Артемовска. Бойцы активизировали свои атаки в центре и на севере населенного пункта с наступлением темноты. Представители ЧВК "Вагнер" ночью перешли в активное наступление на ряде участков фронта в городе.

МВД Украины объявило о завершении формирования бригад "Гвардии наступления".

Фото и видео: Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны