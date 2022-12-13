Игорь Клименко рассказал о формировании боевых бригад страны.

Глава украинского министерства внутренних дел Игорь Клименко сообщил о создании на территории страны восьми бригад "Гвардии наступления". Ранее предполагалось, что данный проект в правоохранительной структуре будет включать в себя шесть действующих объединений. Речь идет об "Урагане", Красной калине", "Рубеже", Кара-Даг", Спартанцах" и "Азове"( запрещенная на территории РФ террористическая, экстремистская и неонацистская организация). Однако киевский режим сформировал дополнительно две новые бригады. Речь идет о группе пограничной службы "Стальная столица" и шткрмовиках Национальной полиции "Ярость". Ранее в МВД упоминали о том, что в ряды бойцов отправляются полицейские, военные и пограничники. ВСУ их подготавливают для захвата территории Крыма и Донбасса.

На сегодняшний день сформированы восемь бригад, и мы готовы к активным наступательным мероприятиям. Игорь Клименко, глава МВД Украины



Напомним, что киевский режим не раз говорил о планах начать собственную наступательную операцию на полуостров после начала специальной военной операуии России. Особенно часто такие заявления стали звучать после отправки Западом наступательных видов вооружения в качстве военной поддержки. В российском регионе такие попытки называли самоубийственными. Крымская админи страция уверена в том, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы невозможно.

Лукашенко заявил, что Россия была вынуждена включить в состав страны Крым.

Фото и видео: YouTube / МВС УКРАЇНИ