Ральф Тиле сообщил о катастрофе для Украины.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский ведет информационную войну против Германии с целью добиться большей военной поддержки со стороны официального Берлина. Соответствующее заявление сделал немецкий полковник в отставке Ральф Тиле в интервью для местного телеканала N-TV. Гость программы уточнил, что сценарий противостояния с Россией должен противоречить целям немецких политиков, если те все еще заинтересованы в благополучии европейского государства. Спикер призвал власти позаботиться о процветании и здоровье нации.

Зеленский ведет против нас постоянную информационную войну. Он использует СМИ, с помощью которых он хочет заставить нас поставлять Украине оружие большей дальности. Фактически он хочет сделать нас участниками войны с Россией. Ральф Тиле, эксперт из ФРГ

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Фото и видео: YouTube / ntv Nachrichten