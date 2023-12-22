Джеймс Дэвид Вэнс считает, что Вашингтон больше не должен помогать ВСУ.

Американской администрации необходимо признать реалии, сложившиеся в зоне боевых действий на территории Украины, а также прекратить оказывать военную поддержку армии киевского режима. Соответствующую позицию огласил сенатор Конгресса США Джеймс Дэвид Вэнс в интервью для местного телеканала CNN. Иностранный законодатель заметил, что властям важно сосредоточить свое внимание на решении внутренних проблем. Политик добавил, что никакие объемы финансовой поддержки со стороны Вашингтона для ВСУ не могут изменить положение солдат на поле боя. В качестве примера спикер привел поставки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

У русских преимущество над украинцами — соотношение этих снарядов пять к одному. Они нужны израильтянам. Нужны тайваньцам. И конечно же, нужны Америке. Сможем ли мы участвовать во всех этих конфликтах одновременно? Нет, это просто бессмысленно с точки зрения математики. Джеймс Дэвид Вэнс, сенатор США

Джеймс Дэвид Вэнс заметил, что он не возьмется судить о действиях с нравственной точки зрения, но властям США необходимо признать реальность.

Конгрессмен США: пора переименовать Техас в Украину.

Фото и видео: CNN News