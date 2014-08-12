Клаудия Майор оценила положение ВСУ на фронте.

Вооруженные силы Украины не смогут вернуть потерянные территории под свой контроль. Соответствующее мнение высказала в эфире немецкого телеканала ZDF местный военный эксперт Клаудия Майор. Иностранка заметила, что с текущим уровнем денежного финансирования и оказания военной помощи для ВСУ со стороны международных союзников, страна не сможет добиться какого-либо результата или прогресса на поле боя.

Ответ на вопрос – нет. На данный момент я не вижу такой возможности. Клаудия Майор, эксперт ФРГ

Напомним, что главнокомандующий Вооруженными силам Украины Валерий Залужный в журнале The Economist признал тупиковую ситуацию в региональном конфликте для армии киевского режима. Эксперт заметил, что страны коллективного Запада ожидали большего от украинского контрнаступления.

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Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten