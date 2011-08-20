Дэвид Сакс прокомментировал статью The Time о главе Украины.

Команда украинского президента Владимира Зеленского начала публично критиковать его тезисами "Путина" о поражении армии киевского режима в военном конфликте. Соответствующее заявление в рамках подкаста в социальных сетях под названием The All-In Podcast сделал американский предприниматель Дэвид Сакс, комментируя последнюю публикацию The Time о лидере киевского режима.

В определенной мере эта статья не говорит ничего нового. <…> Все критики данного конфликта уже давно говорят об этих вещах, а именно: Россия выигрывает, ВСУ не смогут вытеснить российскую армию, у нас закончились боеприпасы, чтобы им дать. Дэвид Сакс, бизнесмен

Предприниматель также задается вопросом о том, изменит ли данная ситуация политику официального Вашингтона и даст ли она импульс к началу мирных переговоров между Киевом и Москвой.

"Нет альтернатив". В США сообщили, что Зеленскому придется отдать России.

Фото и видео: YouTube / Подкаст " Ва-банк "