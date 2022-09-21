Алекс Крэйнер прокомментировал угрозу, стоящую перед киевским режимом.

Отказ стран коллективного Запада от мирного предложения Москвы приведет лишь к разрушению Украины. Соответствующее мнение выразил иностранный эксперт Алекс Крэйнер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Специалист заметил зрителям шоу, что из-за отказа международных союзников киевского режима принять предложение главы Кремля Владимира Путина по завершению регионального кризиса соседняя с Россией страна может потерять важные территории и доступ к акватории Черного моря. Аналитик предупредил, что Запад может вызвать эскалацию конфликта ради вовлечения других государств в боевые действия.

В итоге то, что останется от Украины, будет представлять собой нищее, разрушенное государство-обрубок без выхода к морю, объект препирательств европейских держав, которым придется спасать ее экономически. Алекс Крэйнер, эксперт

США утверждают, что ATACMS все еще не могут использоваться для ударов вглубь РФ.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works