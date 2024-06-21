Патрик Райдер оценил разрешение, которое Джо Байден дал ВСУ.

В американском оборонном министерстве никоим образом не меняли свою политику в отношении использования Вооруженными силами Украины ракет ATACMS собственного производства, которая ограничивает нанесение ударов этим видом вооружения только приграничными с Харьковской областью районами России. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник уточнил, что политика страны якобы фокусируется на ведении ответного огня в регионе конфликта.

Что касается дальнобойных вооружений, таких как ATACMS, никаких изменений в политику использования вооружений США не вносилось. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен подтвердил 31 мая общественности, что лидер Белого дома Джо Байден дал свое согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории.

США вернули плавучий пирс к берегам сектора Газа.

Фото и видео: YouTube / Defense Now