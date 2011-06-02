Кристиан Фрейдинг сообщили о проблемах для ВСУ на фронте Донбасса.

Киевскому режиму придется отказаться от контроля над городом Красноармейском (украинское название — Покровск) к началу 2025 года. Соответствующий прогноз сделал немецкий руководитель из планово-командного штаба при Министерстве по обороне Германии Кристиан Фрейдинг. Речь иностранного специалиста размещена на YouTube-канале Бундесвера ФРГ. Генерал уточнил, что российские военнослужащие предприняли на территории Донбасса такое наступление, которое коллективный Запад даже не мог себе вообразить.

Если не появятся существенно новые факторы, я думаю, что на рубеже года или в начале 2025-го придется отказаться от организации обороны города. Россия атакует там с использованием людей и техники, чего мы практически не могли себе представить, Россия постоянно там добивается прогресса. Кристиан Фрейдинг, военнослужащий ФРГ

Немецкий офицер подчеркнул, что Красноармейск имеет важное значение для Вооруженных сил Украины с точки зрения логистики и снабжения на Донбассе. На этой земле располагается автомобильный узел, там же сходятся железнодорожные пути, оттуда можно обеспечить личный состав материально-техническим обеспечением или перебросить дополнительную живую силу, пополнить запасы, заменить бойцов и другое.

Меркель призвала создать в НАТО систему по сдерживанию России.

Фото и видео: YouTube / Bundeswehr