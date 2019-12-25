"Президентские" выплаты в Ленобласти получили родители более 25 тысяч детей

Больше всего заявлений было подано через портал Госуслуг – 86%.

"Президентские" выплаты в Ленинградской области получили родители более 25 тысяч детей. Выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет назначается с мая этого года по принципу нуждаемости – только тем, у кого низкий доход. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

Управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Мария Ларионова сообщила, что на сегодня выплаты получены на 25 222 областных детей – это 80,5% от числа тех, кто имеет право на выплаты. Общая сумма поддержки составила 822,1 млн рублей.

Больше всего заявлений было подано через портал Госуслуг – 86%, еще 14% заявителей обратились в МФЦ, и всего 3% – лично через клиентские службы ПФР. Большая часть обращений (97% ) были рассмотрены в десятидневный срок.

Фото: правительство Ленобласти