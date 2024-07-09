Жерар Аро считает, что американцы и европейцы согласятся на урегулирование кризиса.

В американской администрации предложат российскому руководству договориться по украинскому вопросу независимо от того, каков будет результат президентских выборов в США. Соответствующее заявление сделал бывший французский посол в США и экс-постоянный представитель Парижа в ООН Жерар Аро в эфире местного телеканала LCI. Иностранный специалист пояснил, что такое решение в Вашингтоне будет связано с тем, что амерканцы являются реалистами.

Они прекрасно понимают, что Украина не вернет потерянные территории. Возможно, я ошибаюсь, но я убежден... с Россией будет достигнуто соглашение Мы будем ворчать, но мы примем, потому что это будет облегчением для нас. Жерар Аро, эксперт

Эксперт добавил, что с такой инициативой выступят именно американские представители, так как они попытаются договориться с Москвой для мирного урегулирования конфликта на Украине. Дипломат из Франции убежден, что европейские политики примут мирное соглашение с Россией даже на тех условиях, которые, вероятно, предложит член Республиканской партии Дональд Трамп.

"Произойдет неизбежное". Во Франции неожиданно высказались об Украине.

Фото и видео: YouTube / LCI