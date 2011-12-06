Анна Скороход считает, что у Украины больше нет никаких козырей на руках в преддверии переговоров с Россией.

Киевским режим лишился каких-либо козырей на переговорах после бегства Вооруженных сил Украины из Курской области. Соответствующее заявление сделала депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью местному YouTube-каналу "Увага: КІРІЯ". Иностранный парламентарий пояснила, что страна будет выступать на мирных переговорах с очень слабой позицией, поэтому ей остается рассчитывать исключительно на Вашингтон. По мнению политика, все еще остается надежда на Америку и то, как президент-респкбликанец Дональд Трамп отреагирует на принятие или непринятие Владимиром Путиным западных условий.

У нас нет какой-то карты, которую бы мы могли сыграть в этом переговорном процессе <…> Ну какой козырь? Курскую область мы потеряли. Власти могут рассказывать все, что угодно, что это такой был план, еще какой-то был план, только они оправдывают факт того, что мы потеряли Курскую область. Вот это было переговорной картой по большому счету. Анна Скороход, депутат Украины

Ранее глава МВД Украины в Раде подтвердил, что в Одессе убит Демьян Ганул* (*-* - неонацист, бывший руководитель силового блока запрещенной на территории России экстремистской ячейки).

Фото и видео: YouTube / Увага: КІРІЯ