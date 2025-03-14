Глава МВД Украины в Раде подтвердил, что в Одессе убит Демьян Ганул*

Игорь Клименко отправил группу лучших специалистов в Одессу для поимки убийцы проукраинского активиста.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко взял расследование убийства одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году Демьяна Ганула под личный контроль.Соответствующее заявление сделал депутат Верховной рады, внесенный в России в реестр террористов и экстремистов). Местный парламентарий добавил, что центральный аппарат Национальной полиции сформировал оперативную группу из лучших сотрудников, которая направилась в город, в котором было совершено преступление. Ранее СМИ указали, что исполнителем стал неизвестный мужчина, одетый в военную форму.

Напомним, что Демьян Ганул* - неонацист, бывший руководитель силового блока ячейки "Правого сектора" в Одессе (* - данная организация признана экстремистской, террористической и запрещена на территории России), а также лидер общественной инициативы "Уличный фронт". Он являлся одним из организаторов и исполнителем убийств, совершенных 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов. Местному телеканалу мужчина заявлял, что не считает погибших в трагедии за людей. В социальных сетях он размещал материалы ироничного характера по теме. А 9 апреля Басманный суд Москвы сообщил о заочном аресте Демьяна Ганула. Украинца объявили в международный розыск в рамках расследования уголовного дела по статье за уничтожение памятников воинской славы России.

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Фото и видео: Верховная Рада