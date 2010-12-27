"Поставки уменьшаться вдвое": Киев нашел альтернативу российскому топливу 

Речь идет о дизельном топливе.

Во вторник, 6 августа, стало известно, что Киев нашел альтернативу российскому дизельному топливу. Об этом заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.

По его словам, Киев воспользуется топливом из нефтетрейдеров, которые смогли накопить его на нефтебазах. Известно, что речь идет о 40 тысячах тонн. Кроме того, дизель будут получать из Литвы, стран Евросоюза и Белоруссии.

В общем, поставки российского ресурса в августе уменьшатся почти вдвое. Это то, что касалось трубопроводного транспорта — будет уменьшен с 200 до где-то 100 тысяч тонн заявил Герус

Напомним, что с 1 августа на территории Украины действуют новые пошлины на импорт сжиженного газа и дизельного топлива из России.

Ранее мы сообщали о том, что Китай прекратил закупать сельхозпродукцию из США.

Фото:Pixabay