"Поставки уменьшаться вдвое": Киев нашел альтернативу российскому топливу 

Во вторник, 6 августа, стало известно, что Киев нашел альтернативу российскому дизельному топливу. Об этом заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
По его словам, Киев воспользуется топливом из нефтетрейдеров, которые смогли накопить его на нефтебазах. Известно, что речь идет о 40 тысячах тонн. Кроме того, дизель будут получать из Литвы, стран Евросоюза и Белоруссии.
В общем, поставки российского ресурса в августе уменьшатся почти вдвое. Это то, что касалось трубопроводного транспорта — будет уменьшен с 200 до где-то 100 тысяч тонн
заявил Герус
Напомним, что с 1 августа на территории Украины действуют новые пошлины на импорт сжиженного газа и дизельного топлива из России.
Ранее мы сообщали о том, что Китай прекратил закупать сельхозпродукцию из США.
Фото:Pixabay
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