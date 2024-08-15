Карен Квятковски назвала причину вылазки ВСУ в российский регион.

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области – последняя попытка киевского режима и стран-членов НАТО привлечь к себе внимание Соответствующее заявление сделала бывший американский аналитик из Пентагона, лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, выступая в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Дополнительно иностранный эксперт в шоу охарактеризовала действия ВСУ в российском регионе как рискованные шаги.

Это была столь отчаянная и последняя попытка НАТО и Украины вернуть к себе внимание и выбить из нас хоть немного помощи перед президентскими выборами. В этом отношении я прекрасно понимаю, почему Запад, НАТО и США, приняли в этом участие. Карен Квятковски, эксперт

"Беспроигрышный вариант". В США сделали неожиданное заявление об F-16.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom