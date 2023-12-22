В МИД РФ напомнили об уровне коррупции в соседней стране.

Озвученный главой украинского министерства по обороне масштаб коррупции в Вооруженных силах Украины несопоставим с реальным положением дел. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе высказала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Ранее Рустем Умеров заявил, что внутренний аудит профильного ведомства выявил "ранее совершенные нарушения" на сумму, превышающую 10 миллиардов гривен (или 262 миллиона долларов).

Это все, что за многие годы Министерство обороны Украины содеяло? О чем мы говорим?! Это просто пощекотать нервы. Они абсолютно несамостоятельные акторы, не являются самостоятельными фигурами и должны всегда это помнить. Продемонстрировать на таком микропримере, кто в доме хозяин. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница пояснила зрителям аналитической программы, что на протяжении многих лет десятки миллиардов долларов и евро утекали в украинский бюджет, обходя в реальности этот бюджет. В МИД РФ заметили, что такая формула сложилась не только при президенте Владимире Зеленском, но еще и при власти Петра Порошенко. В Москве заметили, что иногда вся отправленная международными союзниками помощь в полном объеме не доходила до государственного бюджета киевского режима, а проходила через местные банковские счета и банки для того, чтобы затем вернуться на Запад.

Захарова: происшествий с россиянами в Эквадоре не зафиксировано.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik