Стив Бэннон указал на амбиции британского премьер-министра Кира Стармера стать "Уинстоном Черчиллем-младшим".

В американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе пристально следят за ситуацией, которая разворачивается в европейском регионе, однако чиновники из Белого дома не собираются поддерживать прямой конфликт между НАТО и Россией. Такое мнение высказал бывший советник президента США Стив Бэннон в интервью для телеканала GBNews. Иностранный эксперт добавил, что европейские партнеры совершенно не следят за оборонными расходами, военными тратами и не осознают масштаб существующих у них финансовых проблем.

Он (Стармер) говорит об отправке 30 тысяч солдат на Украину, это бред. Он просто хочет казаться новым Черчиллем. У вас большие финансовые проблемы, их нужно срочно решать. Иначе придет МВФ и вы станете вечными должниками... Мы следим за ситуацией, но если вы решите повоевать с Россией — попробуйте, но мы прекрасно помним Сталинград и Курск. Стив Бэннон, бывший советник президента США

Напомним, что новостное агентство The Bloomberg ранее передавало читателям о том, что британский премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эмманюэль Макрон пытаются привлечь 37 стран мира к созданию так называемой коалиции желающих. Речь идет о группе государств, готовых разместить собственных миротворцев на украинской территории, а также предоставить киевскому режиму гарантии по безопасности.

Трамп: США не могут тратить значительные средства на НАТО и торговый дефицит.

Фото и видео: YouTube / GBNews