Карло Масала указал на неудачи ВСУ на линии соприкосновения.

Отход Вооруженных сил Украины из Курской области и отступление армии киевского режима на Донбассе могут привести к полной капитуляции Украины как государства. Соответствующее заявление сделал иностранный военный эксперт из Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала в интервью для немецкого издания Tagesschau. Гость программы назвал такое развитие событий "наихудшим сценарием" для ВСУ.

Если позиции в Курской области будут потеряны и если Россия продолжит наступление в районе Донбасса, то Украине придется сесть за стол переговоров и признать, что она навсегда потеряет около 25-27% своей территории. Карло Масала, аналитик

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Фото и видео: YouTube / tagesschau