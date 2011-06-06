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"Полная капитуляция". В ФРГ сделали заявление о Курской области

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Карло Масала указал на неудачи ВСУ на линии соприкосновения.

Отход Вооруженных сил Украины из Курской области и отступление армии киевского режима на Донбассе могут привести к полной капитуляции Украины как государства. Соответствующее заявление сделал иностранный военный эксперт  из Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала в интервью  для немецкого издания  Tagesschau. Гость программы назвал такое развитие событий "наихудшим сценарием" для ВСУ.

Если позиции в Курской области будут потеряны и если Россия продолжит наступление в районе Донбасса, то Украине придется сесть за стол переговоров и признать, что она навсегда потеряет около 25-27% своей территории.

Карло Масала, аналитик

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Фото и видео: YouTube / tagesschau

Теги: всу, германия, донбасс, карло масала, курская область, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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