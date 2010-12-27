"Политехническую" закрыли на вход из-за подозрительного предмета

Станцию метро "Политехническую" частично закрыли из-за бесхозного предмета. Ограничения начали действовать в 17.02.

Прямо во время вечернего час пика на вход закрыли станцию метро "Политехническая". Пассажиров перестали пускать в 17.02. При это на выход станция продолжает работать. Как сообщают в пресс-службе подземки, причина в бесхозном предмете.

Пассажирам приходится дожидаться открытия около наземного входа. Сколько времени займет проверка - не известно. Возможно, станцию откроют в ближайшие минуты. Обычно проверка единичного предмета занимает не так много времени.

Ранее Piter.tv сообщал, что "Проспект Посвящения" закрыли на вход. Совсем недавно метро "Невский проспект" закрыли из-за бесхозного предмета. Но станцию уже открыли после проверки.