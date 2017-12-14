Видео: "Проспект Посвящения" закрыли на вход

Очевидцы сообщают, что станцию метро "Проспект Посвящения" закрыли на вход.

Станцию метро "Проспект Посвящения" по техническим причинам закрыли на вход. Это произошло в районе 12.30. На выход станция работает в обычном режиме. Это видно на видео с места события.

Причины закрытия станции пока не известны. Скорее всего, дело в бесхозном предмете. Пресс-служба метрополитена пока не сообщала об огрничениях на станции.

Это уже третья станция, которую огарничивают за чеверг, 14 декабря. Ранее Piter.tv сообщал, что метро "Пушкинская" закрыли из-за бесхозного предмета на платформе. Вскоре ее открыли, но через полчаса из-за бесхозного предмета закрыли метро "Озерки".

Видео: Piter.tv