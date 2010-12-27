Метро "Невский проспект" закрыли из-за бесхозного предмета

Станцию метро "Невский проспект" закрыли на проверку. также недоступен переход на "Гостиный двор". Причина - бесхозный предмет.

В 16.03 станцию метро "Невский проспект" закрыли для пассажиров. Проход также ограничен и в переходе на "Гостиный двор". В пресс-службе метрополитена сообщают, что причина в бесхозном предмете. Сколько времени займет проверка - пока не известно.

Поезда проезжают станцию без остановок. О закрытии объявляют в вестибюлях и переходах метрополитена. Пассажирам приходится ждать открытия на соседних станциях или около входа.

Ранее Piter.tv сообщал, что "Садовую" и переходы закрывали на 10 минут. Кроме того, сегодня закрывали еще три станции: "Озерки", "Проспект Посвящения" , "Пушкинскую".