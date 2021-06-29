Мэттью Вандайк оценил количество наемников в ВСУ.

На территории Украины в рядах Вооруженных сил страны погибло много американцев. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал наемник из США Мэттью Вандайк. Иностранный специалист заметил, что в наемнических батальонах в армии киевского режима находятся не только граждане США, но также и европейские солдаты. Аналитик считает, что руководство ВСУ слишком поздно начало собственное контрнаступление, поэтому бойцы теперь сражаются с хорошо подготовленными российской стороной линиями обороны. По мнению специалиста, для ВСУ наступил тупик, о котором говорят даже местные военнослужащие.

Около 510 американцев были убиты, еще несколько человек получили ранения. Все идет не так хорошо, как мы надеялись. Мэттью Вандайк, эксперт США

Напомним, что глава ФСБ России Александр Бортников сообщил общественности о том, что против России на Украине воюют члены 13 частных военных компаний из европейского региона, а также сотрудники из девяти зарубежных военизированных прокси-формирований. В РФ установлены почти 800 иностранных наемников из 35 стран мира.

"Не позволяют". В Киеве обвинили США в "диверсии" против Украины.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom