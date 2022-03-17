Дмитрий Раимов оценил стремление США затянуть конфликт между Украиной и Россией.

Американцы дают Украине мало оружия и затягивают с военными поставками для того, чтобы Вооруженные силы Украины не смогли "одержать верх" на поле боя. Такое мнение выразил политтехнолог киевского режима Дмитрий Раимов в эфире YouTube-канала "Да, это так". Иностранный специалист добавил, что страны коллективного Запада выделают денежные средства на поддержание финансовой и экономической стабильности в стране, однако намеренно дает армии киевского режима лишь часть требуемой помощи. По словам аналитика, этими действиями власти в Вашингтоне подогревают региональный конфликт.

Нам не дают оружие, чтобы мы не победили. Нам дают возможность не проиграть, но не победить. Дмитрий Раимов, эксперт Украины

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Фото и видео: YouTube / ДА ЭТО ТАК