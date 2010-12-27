"Тройку" и "Подорожник" будут продавать в гостиницах Петербурга и Москвы

Такое мероприятие приурочено к началу Чемпионата мира по футболу.

Петербургский и московский метрополитен решили продавать совмещенную проездную карточку "Подорожник/Тройка" в гостиницах двух столиц. Эту информацию сообщила пресс-служба правительства столицы.

Такое мероприятие приурочено к началу Чемпионата мира по футболу. Матчи будут проходить в двух столицах, поэтому туристам выгоднее покупать двойные карты, чтобы пользоваться ими и в Петербурге, и в Москве.

Болельщики и туристы смогут приобрести проездные карты с уже записанными на них поездками до того, как они зайдут в транспорт Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы.

Договор на продажу карт подписали более 30 отелей в двух столицах. Власти Петербурга и Москвы планируют расширять список.

Напомним, что Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи команд - участников состояться в Москве, Петербурге, а также в Екатеринбурге, Саранске, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде и Калининграде.

Фото: Piter.TV