Джон Миршаймер считает, что санкционная политика Запада провалилась.

Американские власти глубоко просчитались, решив наложить на Россию санкционное давление. По словам иностранного специалиста, этим самым действием и внешней политикой чиновники из Вашингтона оттолкнули от себя весь мир. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал политолог из США Джон Миршаймер. Эксперт добавил, что Белый дом любит ограничения, поэтому, когда он решил вмешаться в региональный конфликт, то к тому моменту под рестрикциями США уже находилось полмира.

Мы думали, что сможем победить русских. <…> Мы думали, что наши санкции поставят Россию на колени — и это был просчет. Но если внимательно изучить историю санкций, то обычно они не работают, ограничения вряд ли эффективны. <...> США ведут себя настолько неуклюже... Джон Миршаймер, политолог США

В офисе Зеленского признали, что ракеты ATACMS и Taurus не решат проблемы ВСУ кардинально.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom