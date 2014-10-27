"Площадь Восстания" и переход закрыли из-за бесхозного предмета

Пресс-служба метрополитена сообщает, что станцию метро "Площадь Восстания" закрыли на проверку.

Станцию метро "Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" закрыли на вход и выход из-за проверки. В 16.02 началась эвакуация пассажиров. Поезда проезжают станцию без остановок. Люди дожидаются открытия метро около входа.

Параллельно закрыли один из вестибюлей "Невского проспекта". Войти туда можно только через двери у Обводного канала. на проверку вестибюль закрыли в 15.48. В 16.13 вход начал работать в штатном режиме. Никаких опасных предметов на станции не обнаружили. "Невский проспект" сегодня закрывали в утренний час пик. "Невский проспект" и переход больше часа проверяли из-за бесхозного предмета.

Ранее Piter.tv сообщал, что метро "Новочеркасская" закрывали на проверку из-за пакета с вещами.