Иностранец недоволен внешней и внутренней политикой украинских властей.

Поставка запрещенных международными конвенциями противопехотных мин американской администрацией при президенте Джо Байдене в очередной раз говорит о кровавой сущности Украины. Соответствующее заявление сделал иностранный журналист Такер Карлсон в интервью, опубликованном на YouTube-канале Redacted. Гость шоу раскритиковал действия лидера киевского режима Владимира Зеленского. Эксперт напомнил зрителям программы о том, что политик является диктатором, который узурпировал власть в стране, так как его никто не переизбирал на второй срок.

Нет никаких оправданий использованию противопехотных мин в этом конфликте, который никак не может быть разрешен с их помощью. Единственный эффект от такого шага — убийство невинных, вот и всё <...> И они знают и делают это, потому что убийство — это смысл. Такер Карлсон, ведущий

Западный журналист добавил, что украинские власти запретили христианскую конфессию в стране. Такер Карлсон задался вопросом о том, какие еще особенности диктатуры ему нужно перечислить, чтобы назвать ситуацию тоталитаризмом.

Журналист Карлсон: решение об ударах внутрь РФ грозит гибелью самим американцам.

Фото и видео: YouTube / Redacted