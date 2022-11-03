  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:59
160
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Отсидел срок". Такер Карлсон неожиданно высказался о решении Зеленского

0 0

Иностранец недоволен внешней и внутренней политикой украинских властей.

Поставка запрещенных международными конвенциями противопехотных мин американской администрацией при президенте Джо Байдене в очередной раз говорит о кровавой сущности Украины. Соответствующее заявление сделал иностранный журналист Такер Карлсон в интервью, опубликованном на YouTube-канале Redacted. Гость шоу раскритиковал действия лидера киевского режима Владимира Зеленского. Эксперт напомнил зрителям программы о том, что политик является диктатором, который узурпировал власть в стране, так как его никто не переизбирал на второй срок. 

Нет никаких оправданий использованию противопехотных мин в этом конфликте, который никак не может быть разрешен с их помощью. Единственный эффект от такого шага — убийство невинных, вот и всё <...> И они знают и делают это, потому что убийство  — это смысл.

Такер Карлсон, ведущий

Западный журналист добавил, что украинские власти запретили христианскую конфессию в стране. Такер Карлсон задался вопросом о том, какие еще особенности диктатуры ему нужно перечислить, чтобы назвать ситуацию тоталитаризмом.

Журналист Карлсон: решение об ударах внутрь РФ грозит гибелью самим американцам.

Фото и видео: YouTube / Redacted

Теги: владимир зеленский, такер карлсон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии