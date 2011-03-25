Журналист считает, что украинцы отрицают реальность.

Украинское население живет в страхе того, что в том случае, если американская администрация перестанет помогать Вооруженным силам Украины, то остальные западные союзники также отвернутся от киевского режима. Соответствующее мнение выразил корреспондент FRANCE 24. Иностранный журналист уточнил, что в стране понимают, что без помощи США уже практически не могут сражаться против российских сил. В СМИ полагают, что украинцы остаются в состоянии отрицания происходящего.

Люди <…> опасаются эффекта домино, при котором, в случае прекращения Соединенными Штатами поддержки, другие союзники Киева последуют их примеру. корреспондент FRANCE 24

Журналист уточнил, что в результате люди злятся на Вашингтон и других международных партнеров за то, что те ожидали от страны успешного контрнаступления, хотя количество поставленной армии киевского режима натовской техники было очень ограничено.

Францию выгнали из Африки, заявила Ле Пен.

Фото и видео: YouTube / FRANCE 24 English