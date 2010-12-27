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"Открываться не спешим": петербуржец написал стих о новых станциях метро
Сегодня, 12:15
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Rybka123

"Открываться не спешим": петербуржец написал стих о новых станциях метро

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Станции продолжат работу в тестовом режиме.

Петербургский художник Илья Тихомиров отреагировал речь врио губернатора Санкт-Петербурге о тестовом режиме новых станций Фрунзенского радиуса. В своем Telegram-канале автор разместил шуточное двустишие: "Открываться не спешим - будет тестовый режим". 

Три новых станции метро "фиолетовой" ветки — "Шушары", "Дунайская" и "Проспект Славы" – должны были открыться 5 сентября. Однако сегодня после совещания Беглов принял решение перенести дату открытия на неопределенный срок. На станциях продолжится тестирование.

Фото: телеграм-канал Тихомирова
Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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