"Открываться не спешим": петербуржец написал стих о новых станциях метро

Станции продолжат работу в тестовом режиме.

Петербургский художник Илья Тихомиров отреагировал речь врио губернатора Санкт-Петербурге о тестовом режиме новых станций Фрунзенского радиуса. В своем Telegram-канале автор разместил шуточное двустишие: "Открываться не спешим - будет тестовый режим".

Три новых станции метро "фиолетовой" ветки — "Шушары", "Дунайская" и "Проспект Славы" – должны были открыться 5 сентября. Однако сегодня после совещания Беглов принял решение перенести дату открытия на неопределенный срок. На станциях продолжится тестирование.

Фото: телеграм-канал Тихомирова

Видео: Piter.TV