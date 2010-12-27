"Осенний Бал балалайки" собрал в Доме дружбы Ленобласти любителей народного инструмента

В концертной программе выступили преподаватель Анатолий Зимин и его ученики, учащиеся музыкального отделения по классу балалайки Горбунковской детской школы искусств Ломоносовского района – Родион Артамонов, Яна Зюба, Тамара Бычкова, Михаил Иванов, Виктория Иванова, Александр Фалеса.

"Осенний Бал балалайки" собрал в Доме дружбы Ленинградской области любителей народного инструмента.

Праздник музыки, посвященный балалайке, проводится в рамках литературно-музыкальной гостиной второй год и неизменно пользуется большой популярностью у представителей национально-культурных общественных организаций и объединений.

В концертной программе выступили преподаватель Анатолий Зимин и его ученики, учащиеся музыкального отделения по классу балалайки Горбунковской детской школы искусств Ломоносовского района – Родион Артамонов, Яна Зюба, Тамара Бычкова, Михаил Иванов, Виктория Иванова, Александр Фалеса, а также преподаватель детской школы искусств города Кириши, студент Санкт-Петербургского государственного института культуры Михаил Фабер, профессиональные музыканты Антон Константинов (гитара) и Валентин Бурлаков (баян), вокально-инструментальный ансамбль "Журавли", представители Коми общины Ленинградской области и Союза русских землячеств Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В их исполнении прозвучали обработки русских, украинских, белорусских, цыганских, греческих и коми народных песен, а также классические произведения русских и зарубежных композиторов, популярная музыка из кинофильмов.

Об известном коми мастере музыкальных инструментов, в том числе балалайки, Семене Налимове участникам праздника рассказала руководитель Коми общины Ленинградской области Валентина Зезегова. Выдающийся музыкальный мастер еще при жизни заслужил имя балалаечного Страдивари. Всего Налимов сделал более трехсот балалаек и домр.

Источник: пресс-служба ЛО