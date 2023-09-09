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"Опасное лицемерие": стала известна ошибка Запада в отношении России

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Анатоль Ливен прокомментировал условия, которые Запад выдвигает Москве.

Страны коллективного Запада совершают колоссальную ошибку, навязывая России идею о капитуляции на переговорах по региональному конфликту с Украиной. Соответствующее мнение высказал политолог и профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен, отвечая на вопрос ведущего проекта для YouTube-канала Neutrality Studies. Иностранец пояснил, что даже при выполнении всех условий недружественные страны не дают обещание Москве по снятию санкционного давления. Эксперт уточнил, что российское правительство и народ ни при каких обстоятельствах не пойдут на такой сценарий, поэтому не сдадутся и не отдадут киевского режиму Крым и Донбасс.

Здесь лицемерие, очень опасное лицемерие, которое блокирует возможность провести переговоры. <…> Запад говорит, что нужно заставить Россию пойти на переговоры. А какие условия они предлагают? <…> Безоговорочную капитуляцию и оставление новых территорий!

Анатоль Ливен, аналитик

"Такой план киевского режима". В США раскрыли шокирующий ход Украины.

Фото и видео: YouTube / Neutrality Studies

Теги: анатоль ливен, запад, переговоры, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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