Мэри Саротт рассказала о плане по сохранению Украины.

Российские военнослужащие побеждают в региональном конфликте на Украине, а киевский режим может лишиться еще большего количества территорий. Такое мнение высказала американский историк Мэри Саротт в эфире в эфире ток-шоу для немецкого телеканала Das Erste. Иностранный специалист предложила украинским властям собственный вариант, связанный с завершением боевых действий против Москвы. Она заметила, что такой сценарий для ВСУ может прозвучать угрожающе, так как речь идет о разделе страны, части которой могут остаться у России. Аналитик полагает, что только таким способом государство сохранит то, что у него еще осталось.

Острая проблема не в том, что конфликт дошел до той точки, где он остановится. Сейчас русские его выигрывают, они приближаются к Западу, поэтому, если мы не сможем обеспечить Киев оружием, Украина может проиграть. Мэри Саротт, эксперт

Американка признала, что не говорит об идеальном плане, однако, среди возможных плохих вариантов, речь идет о самом терпимом для Киева.

Немецкий журналист приехал на Украину и рассказал о панике в Киеве.

Фото и видео: YouTube / tagesschau