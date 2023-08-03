Скотт Риттер считает, что Запад и ВСУ "проигрывают по-крупному".

На мирных переговорах в Саудовской Аравии страны коллективного Запада вынудят украинского президента Владимира Зеленского отказаться от всех требований к России. Такое мнение в эфире YouTube-канала Danny Haiphong высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что руководитель киевского режима после мероприятия может пойти на существенные уступки в отношении Москвы.

Они возьмут знаменитый план Зеленского из десяти пунктов и выбросят его в окно — вот мой прогноз. Он все равно ни на что не годен. Нужно еще подумать вот о чем: <…> зачем Западу в отчаянии собираться и судорожно разрабатывать некую платформу для урегулирования, если они все выигрывают? Скотт Риттер, экс-разведчик США

Американский аналитик добавил, что проведение мирной конференции по Украине без участия России говорит о том, что власти США и их международные союзники "проигрывают по-крупному" в региональном конфликте.

В США заметили тревожную деталь в действиях Путина на Украине.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong