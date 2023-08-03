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"Он все равно не годен". В США заговорили о капитуляции Зеленского

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Скотт Риттер считает, что Запад и ВСУ "проигрывают по-крупному".

На мирных переговорах в Саудовской Аравии страны коллективного Запада вынудят украинского президента Владимира Зеленского отказаться от всех требований к России. Такое мнение в эфире YouTube-канала  Danny Haiphong высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что руководитель киевского режима после мероприятия может пойти на существенные уступки в отношении Москвы.

Они возьмут знаменитый план Зеленского из десяти пунктов и выбросят его в окно — вот мой прогноз. Он все равно ни на что не годен. Нужно еще подумать вот о чем: <…> зачем Западу в отчаянии собираться и судорожно разрабатывать некую платформу для урегулирования, если они все выигрывают?

Скотт Риттер, экс-разведчик США

Американский аналитик добавил, что проведение мирной конференции по Украине без участия России говорит о том, что власти США и их международные союзники "проигрывают по-крупному" в региональном конфликте.

В США заметили тревожную деталь в действиях Путина на Украине.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong

Теги: всу, капитуляция, саммит мира, саудовская аравия, скотт риттер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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