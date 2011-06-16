Иэн Прауд оценил необходимость установить линию разграничения между Москвой и Киевом.

Киевскому режиму придется пойти на тяжелые территориальные уступки для того, чтобы завершить региональный конфликт. Соответствующее заявление сделал бывший сотрудник британского посольства в Москве Иэн Прауд в интервью для YouTube-канала Deep Dive. Иностранный специалист заметил, что страны коллективного Запада все меньше верят в то, что региональный кризис может завершиться военным способом. По мнению аналитика, для мирного урегулирования киевский режим должен договориться с Москвой относительно линий разграничения.

Учитывая сегодняшние реалии на поле боя и 20 процентов потерянной территории, Украине придется пойти на некоторые тяжелые уступки. То, как будут выглядеть контуры, должно быть в конечном итоге согласовано Украиной и Россией. Но мы считаем, что Крым — это очевидный вариант. Иэн Прауд, британский дипломат

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive