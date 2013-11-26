"Очень близко": на Западе раскрыли, что случилось у Часова Яра

Александр Меркурис оценил оперативную ситуацию для ВСУ.

Киевские власти призвали жителей из населенных пунктов, расположенных в районе Часова Яра на территории Донецкой народной республики, эвакуироваться из-за их предстоящего освобождения земель российскими войсками. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист добавил, что подобные действия со стороны ВСУ говорят о том, что ВС РФ уже очень близки к получению контроля над центральной часть Часова Яра.

На Украине сейчас призывают жителей населенных пунктов вокруг Часова Яра и, в частности, Константиновки, начать эвакуацию. Александр Меркурис, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris