Киевский режим не получит никакой помощи до того момента, пока американская администрация не обеспечит безопасность своих собственных государственных границ. Соответствующее мнение огласил местный конгрессмен от штата Теннесси Энди Оглс в эфире телеканала Fox News. Иностранец объяснил журналистам, что сейчас власти страны оказывают давление на политиков с целью того, чтобы они поддержали дополнительную помощь, которую белый дом хочет направить украинцам.
У нас, в нашей стране, на свободе ходит иранский убийца. Сейчас идет его розыск. Но при этом о чем мы говорим? Мы говорим об Украине. А что мы будем делать для защиты американских граждан, которые сейчас в своих домах оказались из-за Джо Байдена в меньшей безопасности.
Энди Оглс, политик из США
Белый дом: Джонсон ищет предлог, чтобы не проводить голосование по помощи Киеву.
Фото и видео: YouTube / Fox Business
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все