Энди Оглс заявил о попытках давления на Конгресс.

Киевский режим не получит никакой помощи до того момента, пока американская администрация не обеспечит безопасность своих собственных государственных границ. Соответствующее мнение огласил местный конгрессмен от штата Теннесси Энди Оглс в эфире телеканала Fox News. Иностранец объяснил журналистам, что сейчас власти страны оказывают давление на политиков с целью того, чтобы они поддержали дополнительную помощь, которую белый дом хочет направить украинцам.

У нас, в нашей стране, на свободе ходит иранский убийца. Сейчас идет его розыск. Но при этом о чем мы говорим? Мы говорим об Украине. А что мы будем делать для защиты американских граждан, которые сейчас в своих домах оказались из-за Джо Байдена в меньшей безопасности. Энди Оглс, политик из США

Белый дом: Джонсон ищет предлог, чтобы не проводить голосование по помощи Киеву.

Фото и видео: YouTube / Fox Business