"Ночные охотники" нанесли авиаудары по позициям ВСУ на донецком направлении

Экипажи Ми-28Н выполнили боевое задание на СВО.

Российские боевые экипажи ударных вертолётов Ми-28Н "Ночной охотник" атаковали опорные пункты Вооружённых сил Украины на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Известно, что удар совершен по противнику неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования. Объекты ВСУ удалось уничтожить.

В ходе выполнения боевой задачи лётчики на вертолётах Ми-28Н выполнили пуски ракет по обнаруженным укреплённым пунктам и живой силе подразделений ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

Боец с позывным "Мгла" рассказал журналистам о том, что воздушный удар был нанесён по взводному опорному пункту армии киевского режима, использовавшегося для поддержки продвижения сухопутных войск. По результатам атаки военнослужащие выполнили отход и вернулись на аэродром вылета.

ВСУ понесли значительные потери на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России