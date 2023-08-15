Седрик Лейтон оценил возможности ВСУ по преодолению обороны России в регионе конфликта.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины окончательно провалилось из-за серьезных проблем, с которыми столкнулись представители армии киевского режима. Соответствующее заявление в эфире американского телеканала CNN сделал местный бывший полковник ВВС США Седрик Лейтон. Иностранный специалист заметил, что армия Вооруженных сил России великолепно подготовились к атакам со стороны противника за счет организации даже не двойной, а тройной линии обороны. Сейчас специалисты не дают ВСу наступать в регионе конфликта.

За восемь месяцев они никуда не продвинулись, все статично. Через эту оборону просто невозможно пройти. Седрик Лейтон, экс-полковник США

Эксперт добавил, что еще одной проблемой для ВСУ стала российская авиация. В настоящее время Киев запрашивает истребители F-16 американского производства, однако обучение местных летчиков полетам на них займет много времени, так как управление этими воздушными бортами там кардинально отличается от того, к чему привыкли в ВСУ.

В США на авиашоу разбился истребитель МиГ-23.

Фото и видео: YouTube / CNN