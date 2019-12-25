Неадекват под кайфом залез в Смоленку средь бела дня

Горожане приняли его за труп.

Днем 13 октября жители Василеостровского района Петербурга обратились в полицию и рассказали, что заметили в реке Смоленке труп молодого человека. Во время проверки выяснилось, что "мертвый" оказался живым. Об этом пишут "Невские Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Молодому человеку помогли выбраться из воды. Он находился в неадекватном состоянии, предположительно, под наркотиками. Его увезли в больницу с переохлаждением и, возможно, токсикологическим отравлением.

Ранее мы писали, что пропавшую в Ленобласти пенсионерку нашли мертвой в канаве.

Фото: pixabay.com