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Неадекват под кайфом залез в Смоленку средь бела дня
Сегодня, 14:39
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Alena_Zinovieva

Неадекват под кайфом залез в Смоленку средь бела дня

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Горожане приняли его за труп.

Днем 13 октября жители Василеостровского района Петербурга обратились в полицию и рассказали, что заметили в реке Смоленке труп молодого человека. Во время проверки выяснилось, что "мертвый" оказался живым. Об этом пишут "Невские Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Молодому человеку помогли выбраться из воды. Он находился в неадекватном состоянии, предположительно, под наркотиками. Его увезли в больницу с переохлаждением и, возможно, токсикологическим отравлением.

Ранее мы писали, что пропавшую в Ленобласти пенсионерку нашли мертвой в канаве.

Фото: pixabay.com

Теги: наркотики, неадекватное состояние, смоленка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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