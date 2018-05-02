Видео "непрофессионального" перехвата самолета США российским Су-27

Российский истребитель Су-27 держался на маленьком расстоянии с патрульным противолодочным самолетом Boeing P-8 Poseidon Военно-морских сил США в небе над Балтийским морем. Перехват самолета попал на видео, которое было показано в эфире телеканал CNN.
Как сообщает телеканал, перехват производился во вторник, 1 мая. Российский истребитель приблизился к американскому самолету и в около девяти минут находился с ним на расстоянии шести метров. В эфире отметили, что "перехват был описан представителями ВС как безопасный, но непрофессиональный".
Отметим, что в Минобороны России этот случай пока никак не прокомментировали.
Видео: YouTube - Мировая и Российская политика
ОНИ УЖЕ НЕ БОЯТСЯ НАРУШАТЬ ПОТОМУ ЧТО ВЕЧНО НАШИ ПРОСТО СОПРОВОЖДАЮТ И ОНИ ЗНАЮТ ЧТО РОССИЯ НЕ ЧЕГО НЕ СДЕЛАЮТ ОДНОГО СБИТ И У НИХ НА ВСЕГДА БЫ ОХОТА ОТСТАНЕТ К НАМ ЗАЛЕТАТЬ..