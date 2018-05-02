Видео "непрофессионального" перехвата самолета США российским Су-27

В небе над Балтийским морем российский истребитель совершил "непрофессиональный" перехват американского самолета.

Российский истребитель Су-27 держался на маленьком расстоянии с патрульным противолодочным самолетом Boeing P-8 Poseidon Военно-морских сил США в небе над Балтийским морем. Перехват самолета попал на видео, которое было показано в эфире телеканал CNN.

Как сообщает телеканал, перехват производился во вторник, 1 мая. Российский истребитель приблизился к американскому самолету и в около девяти минут находился с ним на расстоянии шести метров. В эфире отметили, что "перехват был описан представителями ВС как безопасный, но непрофессиональный".

Отметим, что в Минобороны России этот случай пока никак не прокомментировали.

Видео: YouTube - Мировая и Российская политика