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Видео "непрофессионального" перехвата самолета США российским Су-27

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В небе над Балтийским морем российский истребитель совершил "непрофессиональный" перехват американского самолета.

Российский истребитель Су-27 держался на маленьком расстоянии с патрульным противолодочным самолетом Boeing P-8 Poseidon Военно-морских сил США в небе над Балтийским морем. Перехват самолета попал на видео, которое было показано в эфире телеканал CNN.

Как сообщает телеканал, перехват производился во вторник, 1 мая. Российский истребитель приблизился к американскому самолету и в около девяти минут находился с ним на расстоянии шести метров. В эфире отметили, что "перехват был описан представителями ВС как безопасный, но непрофессиональный".

Отметим, что в Минобороны России этот случай пока никак не прокомментировали.

Видео: YouTube - Мировая и Российская политика

Теги: непрофессиональный перехват , новости россии , перехват самолета сша , су-27
Категории: Происшествия Лента новостей Новости России

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    Сегодня 13:38

    ОНИ УЖЕ НЕ БОЯТСЯ НАРУШАТЬ ПОТОМУ ЧТО ВЕЧНО НАШИ ПРОСТО СОПРОВОЖДАЮТ И ОНИ ЗНАЮТ ЧТО РОССИЯ НЕ ЧЕГО НЕ СДЕЛАЮТ ОДНОГО СБИТ И У НИХ НА ВСЕГДА БЫ ОХОТА ОТСТАНЕТ К НАМ ЗАЛЕТАТЬ..

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