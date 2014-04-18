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"Недостаточно". Санду сделала дерзкое заявление о России

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Президент Молдавии рассказала о демократии в Кишиневе.

Для продвижения европейских ценностей стране важно отказаться от сотрудничества с Россией. Соответствующее заявление президент Молдавии Майя Санду заявила в эфире местного телеканала TV8. Политик заметила, что верующие в демократию должны каждый день показывать это у себя на работе, а не просто вести разговоры.

Нужно не только чтобы люди говорили, что они поддерживают европейские ценности. Нам важно чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностями. Потому что недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой и со всеми.

Майя Санду, глава Молдавии

Напомним, что Майя Санду в марте 2022 года  подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз. Глава государства пояснила, что процесс евроинтеграции Кишиневу необходимо ускорить. 

Санду объяснила нежелание признавать Гуцул членом правительства Молдавии.

Фото и видео: YouTube / TV8

Теги: евроинтеграция, евросоюз, майя санду, молдавия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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