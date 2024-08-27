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"Небывалая поддержка". Во Франции заявили о бурной реакции на арест Дурова

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Гийом Гралле сравнил Дурова с Ассанжем.

Во всем мире люди выражают поддержку арестованному во Франции основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Соответствующей информацией поделился европейский журналист Гийом Гралле в эфире местного телеканала France 24. В качестве примера эксперт шоу привел реакцию основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, а также снователя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, создателя известного на территории США стартап-инкубатора Y Combinator Пола Грэма.

Если вдруг Павел Дуров — мы этого пока еще не знаем — окажется за решеткой, думаю, это вызовет такую же по масштабу реакцию, как недавняя история с Джулианом Ассанжем.

Гийом Гралле, европейский журналист 

Иностранный журналист утверждает, что такое событие может вызвать еще более бурную реакцию аудитории в случае обвинительного приговора, вынесенного в отношении Павла Дурова.

Посольство РФ во Франции сообщило о выяснении обстановки после задержания Дурова.

Фото и видео: YouTube / FRANCE 24

Теги: гийом гралле, мессенджкер, павел дуров, соцсети, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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