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"Назад в будущее" в петербургских кинотеатрах
Сегодня, 21:15
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smirenny

"Назад в будущее" в петербургских кинотеатрах

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Культовый фильм снова на больших экранах.

Петербургские кинотеатры снова транслируют "Назад в будущее", фильм, ставший классикой и вышедший в 80-х. 

Подросток Марти МакФлай попадает в 50-е на машине времени, которую создал его друг гений Эммет Браун. Марти предстоит убедиться, что его родители все-таки познакомятся и полюбят друг друга. Для этого подростку нужно одеваться в стиле 50-х, слушать хиты того времени и не навредить своему будущему. 

Фильм транслируют в Доме Кино, Ленфильме, Великан Парке и ряде других кинотеатрах с 21 декабря до начала января. 

Цена: от 200 рублей

Фото: Кинопоиск

Теги: кино, куда сходить
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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