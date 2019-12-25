"Назад в будущее" в петербургских кинотеатрах

Культовый фильм снова на больших экранах.

Петербургские кинотеатры снова транслируют "Назад в будущее", фильм, ставший классикой и вышедший в 80-х.

Подросток Марти МакФлай попадает в 50-е на машине времени, которую создал его друг гений Эммет Браун. Марти предстоит убедиться, что его родители все-таки познакомятся и полюбят друг друга. Для этого подростку нужно одеваться в стиле 50-х, слушать хиты того времени и не навредить своему будущему.

Фильм транслируют в Доме Кино, Ленфильме, Великан Парке и ряде других кинотеатрах с 21 декабря до начала января.

Цена: от 200 рублей

Фото: Кинопоиск